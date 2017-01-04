Взрыв в сумской многоэтажке устроил больной шизофренией мужчина (видео)
События на ТК Украина
Жителей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом – обустроили пункт обогрева
Взрыв в Сумах. Один человек погиб. Десять – травмированы. Прогремело в квартире многоэтажки в спальном районе. Разрушены перекрытия между этажами. На фасаде дома – огромная дыра. Сотни людей посреди ночи эвакуировали.
"Я только пришла, и взрыв, стекла посыпались. Женщину выносили из 6 этажа. Она уже была приваленная плитой, плита на нее упала", – рассказывает Лидия, пострадавшая.
Погибла 64-летняя женщина. Почти вся сила ударной волны пришлась на ее квартиру, а эпицентром взрыва стала квартира этажом выше.
"Пьяница там живет, и в дурку жена отправляли несколько раз", – сказал Иван, пострадавший.
На момент взрыва мужчина и его 6-летний внук были в квартире. Их с незначительными ранениями доставили в больницу.
"59-летний сумчанин, больной шизофренией, поссорился со своей женой, подошел на кухню, напустил газа в квартиру и поджег сигарету. В результате чего и возник взрыв", – уточнил Владимир Крупецких, старший инспектор отдела коммуникации управления Нацполиции Сумской области.
Почти полтысячи жителей дома эвакуировали. Здесь до сих пор работают спасатели. Людей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом – обустроили пункт обогрева.
"Если включат отопление, то можно находиться в квартире, то наша сторона не очень пострадала, а если не включат, то поедем в гостиницу, потому что в квартире холодно", – сказала Людмила, пострадавшая.
Несколько часов назад спасатели вместе с жильцами начали осматривать руины. Составляют списки испорченного имущества и подсчитывают сумму ущерба.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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