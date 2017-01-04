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Взрыв в сумской многоэтажке устроил больной шизофренией мужчина (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/90_main.1483544043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/90_tn.1483544043.jpg Украина Жителей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом – обустроили пункт обогрева

Взрыв в сумской многоэтажке устроил больной шизофренией мужчина (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:31

Жителей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом – обустроили пункт обогрева


Взрыв в Сумах. Один человек погиб. Десять – травмированы. Прогремело в квартире многоэтажки в спальном районе. Разрушены перекрытия между этажами. На фасаде дома – огромная дыра. Сотни людей посреди ночи эвакуировали.

"Я только пришла, и взрыв, стекла посыпались. Женщину выносили из 6 этажа. Она уже была приваленная плитой, плита на нее упала", – рассказывает Лидия, пострадавшая.

Погибла 64-летняя женщина. Почти вся сила ударной волны пришлась на ее квартиру, а эпицентром взрыва стала квартира этажом выше.

"Пьяница там живет, и в дурку жена отправляли несколько раз", – сказал Иван, пострадавший.

На момент взрыва мужчина и его 6-летний внук были в квартире. Их с незначительными ранениями доставили в больницу.

"59-летний сумчанин, больной шизофренией, поссорился со своей женой, подошел на кухню, напустил газа в квартиру и поджег сигарету. В результате чего и возник взрыв", – уточнил Владимир Крупецких, старший инспектор отдела коммуникации управления Нацполиции Сумской области.

Почти полтысячи жителей дома эвакуировали. Здесь до сих пор работают спасатели. Людей расселили в гостиницы и общежития города. А рядом с разрушенным домом – обустроили пункт обогрева.

"Если включат отопление, то можно находиться в квартире, то наша сторона не очень пострадала, а если не включат, то поедем в гостиницу, потому что в квартире холодно", – сказала Людмила, пострадавшая.

Несколько часов назад спасатели вместе с жильцами начали осматривать руины. Составляют списки испорченного имущества и подсчитывают сумму ущерба.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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