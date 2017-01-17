Янтарные войны под Житомиром: все подробности

В Украине — новый виток янтарной войны, теперь со стрельбой, взрывами и жертвами. И причем сразу в двух янтарных областях — Ровенской и Житомирской. Если в первой ограничились взятием в плен заложников, то под Житомиром события приняли вовсе трагический оборот. В ночь на понедельник в центре городка Олевск две группы людей численностью около 50 человек устроили между собой разборки, деля влияние над месторождениями янтаря в районе. Один из участников разборок погиб, семеро ранены.

КАК ЭТО БЫЛО. По словам местного жителя и депутата Александра Николайчука, события разворачивались так: "Ночью в центр города на джипах приехали группы неизвестных, открыли стрельбу по находящимся там людям из травматического, а потом из огнестрельного оружия. Когда в защиту местных сбежались те, кто был рядом, нападавшие бросили в толпу людей то ли гранату, то ли взрывпакет, и скрылись". В результате, скорее всего от шальной пули, погиб один из нападавших. Его личность еще устанавливают, но, судя по количеству и тематике татуировок, он явно принадлежал к преступному миру.

Не простыми прохожими оказались и те, в кого открыли стрельбу. По данным местных жителей, это была "стрелка" между старателями и продавцами янтаря. "Накануне в городе знали, что в этом месте и в это время что-то намечается. Поэтому, конечно, со стороны местных были парни, которые помощнее и покрепче. Чтобы досконально понять причины стрельбы, здесь надо жить. Скажу так, что местные жители зарабатывают на добыче янтаря, но есть люди, которые требуют уплаты дани. То есть нападавшие, возможно, хотели усилить свое влияние", — уточняет Николайчук.

Еще одна местная жительница рассказала нам, что "стрелка" назревала еще с лета. "Нынешняя стрельба стала печальным итогом давнего конфликта местных жителей с людьми, которые якобы посредники в торговле янтарем, — говорит олевчанка и чиновница Татьяна З. — У нас в городе говорят, что действительно не поделили янтарные прииски. Нашим добытчикам летом поставили ультиматум: или запрет работать на этих месторождениях, или уплата дани. Наши не согласились. Когда переговорщики уезжали, то их догнали, разбили им машины. Этого нигде особо не афишировалось. В городе были случаи, когда приходили к добытчикам домой, приставляли пистолет к голове и требовали уплаты дани".

Но противостояние на стрельбе не закончилось. Вчера около полудня 300—400 местных жителей собрались на месте происшествия, требуя объективного расследования и прекращения незаконной добычи янтаря. Но есть и те, кто просит... перенести разборки из центра на окраину! "Добыча янтаря — заработок большинства местных жителей. Хочется, как бы цинично это ни звучало, чтобы эти разборки происходили не в городе, где пострадать может случайный прохожий, а за его пределами. В идеале, конечно, лучше бы их вообще не было", — рассказал нам один из жителей Олевска.

Правоохранители очень осторожно комментируют тему янтаря. В пресс-центрах прокуратуры и полиции области "Сегодня" ситуацию прокомментировали скупо: открыты уголовные производства по статьям "Убийство" и "Хулиганство". Подтвердили, что есть семеро раненых и один погибший, а на территории области был введен план "Перехват" для скрывшихся стрелков (их точное количество пока неизвестно).

ЗАЛОЖНИКИ. Неспокойно в выходные было и в Ровенской области: здесь резонансным стал разбой, причиной которого, по первоначальной версии полиции, стали янтарные разборки. Как рассказали нам в ровенской полиции, трое приезжих устроили конфликт с местным жителем, угрожая ему предметом, похожим на гранату. Последний посчитал, что лучше всего защититься охотничьим ружьем и открыл огонь. Двое из нападавших были ранены, несмотря на это попытались скрыться, но их попытки не увенчались успехом. Третий налетчик также был задержан сельчанами и передан полиции.

Спикер ровенской полиции Ольга Олийнык рассказала нам, что одной из первых версий полиции были янтарные разбирательства между этими гражданами. "Но при расследовании оказалось, что инцидент произошел из-за неприязненных отношений. То есть версия, связанная с добычей янтаря, не подтвердилась", — сообщила нам Олийнык.

Не легализовали. Неоднократные попытки узаконить добычу янтаря в Украине пока не увенчались успехом — закон "О добыче и реализации янтаря" был принят только в первом чтении еще в апреле 2015 года. В том же году отозвали все согласованные разрешения на добычу камня и наложен мораторий на выдачу новых, который действует до сих пор. Полиция рапортует, что борется с нелегальной добычей, но техники и кадров не хватает, чтобы остановить ее полностью. Напомним, цена янтаря $2,5—20 за грамм.