ФОТОФАКТ. Ярмоленко с женой и сыном отдыхает на Мальдивах (фото)
Фото счастливого семейства в социальной сети выложила жена футболист
Сейчас в украинском футболе пора отпусков – в Премьер-лиге пауза до конца февраля. Лидер киевского "Динамо" и лучший футболист Украины 2016 года Андрей Ярмоленко с семьей отдыхает на Мальдивских островах.
Фото счастливого семейства в социальной сети выложила жена футболиста – Инна Ярмоленко.
Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера".
Инна Ярмоленко запостила трогательный поцелуй с сыном
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