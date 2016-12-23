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ФОТОФАКТ. Ярмоленко с женой и сыном отдыхает на Мальдивах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/59_main.1482496835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/59_tn.1482496835.jpg Украина Фото счастливого семейства в социальной сети выложила жена футболист

ФОТОФАКТ. Ярмоленко с женой и сыном отдыхает на Мальдивах (фото)

Сегодня, 14:38

Фото счастливого семейства в социальной сети выложила жена футболист

Андрей и Инна Ярмоленко
Андрей и Инна Ярмоленко

Сейчас в украинском футболе пора отпусков – в Премьер-лиге пауза до конца февраля. Лидер киевского "Динамо" и лучший футболист Украины 2016 года Андрей Ярмоленко с семьей отдыхает на Мальдивских островах.

Фото счастливого семейства в социальной сети выложила жена футболиста – Инна Ярмоленко.

Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера".

Инна Ярмоленко запостила трогательный поцелуй с сыном

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Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко

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