Языковой вопрос и министр обороны: о чем нардепы ругались в Раде

Спикера Рады Парубия заставили повысить голос нападки на украинское военное руководство и нежелание некоторых нардепов выступать на украинском языке

Выступления депутатов должны проходить исключительно на украинском языке. Такое нововведение предложил спикер Андрей Парубий, и сразу начал претворять его в жизнь, прерывая выступления на русском.

"Есть единственный государственный язык в Украине – это украинский", – отметил Парубий.

К языковому вопросу спикер сегодня, 8 февраля, возвращался не раз. Он прерывал выступления и указывал на законодательные тонкости.

"Есть закон Украины об основных засадах государственной языковой политики, где в статье 9 четко сказано, что выступающий может выступать на ином языке", – заявил ардеп Александр Долженков.

"Заседания Верховной Рады, комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. И написано: выступающий может выступать не на государственном языке, если перевод его выступления на государственный язык обеспечивает аппарат Верховной Рады Украины. По состоянию на сейчас нет такого механизма, чтобы это обеспечить", – ответил Парубий.

Как сообщается, повысить голос спикера заставили и нападки на украинское военное руководство.

"Министерство обороны возглавляет человек, который не должен быть там. Министр обороны – это милиционер, который фактически гробит украинскую армию", – заявил нардеп из группы "Воля Народа" Сергей Мельничук.

Спикер в ответ отметил, что такие высказывания – "удар в спину украинской армии".

"Считаю неприемлемым и не позволю в этом зале высшее руководство армии, которая защищает Украину от российского агрессора, презирать и говорить таке слова", – заявил Парубий.