Юристы рассказали, как избавиться от непосильных выплат по кредиту

Пока вы платите, с банком вы не договоритесь, если вы прекратили на каком-то этапе надлежащие платежи, тогда у вас появился шанс, говорят юристы

Избавиться от кредита. Юристы предлагают украинцам судиться с банками и не возвращать деньги. По данным Независимой ассоциации банков, каждый третий кредит – проблемный. По подсчетам, украинцы не могут выплатить 270 миллиардов гривен.

Юристы говорят: фраза "избавиться от кредита" для привлечения внимания потенциальных клиентов. Реально – снять бремя процентов и штрафов. Ведь зачастую это – львиная часть долга. Юристы помогают признать договор недействительным. Например, когда на бумаге одна кредитная ставка, а по факту – гораздо выше.

Пока вы платите, с банком вы не договоритесь, если вы прекратили на каком-то этапе надлежащие платежи, тогда у вас появился шанс, говорят юристы.

А вот интернет-совет: не платить вообще – мол, 3 года скрываешься, и срок исковой давности истёк – не подействует. Юристы уверяют: банки этот период не пропустят. И подадут в суд. Тогда можно лишиться всего имущества.