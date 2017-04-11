Юристы рассказали, как избавиться от непосильных выплат по кредиту

Вчера, 21:12

Пока вы платите, с банком вы не договоритесь, если вы прекратили на каком-то этапе надлежащие платежи, тогда у вас появился шанс, говорят юристы


Избавиться от кредита. Юристы предлагают украинцам судиться с банками и не возвращать деньги. По данным Независимой ассоциации банков, каждый третий кредит – проблемный. По подсчетам, украинцы не могут выплатить 270 миллиардов гривен.

Юристы говорят: фраза "избавиться от кредита" для привлечения внимания потенциальных клиентов. Реально – снять бремя процентов и штрафов. Ведь зачастую это – львиная часть долга. Юристы помогают признать договор недействительным. Например, когда на бумаге одна кредитная ставка, а по факту – гораздо выше.

Пока вы платите, с банком вы не договоритесь, если вы прекратили на каком-то этапе надлежащие платежи, тогда у вас появился шанс, говорят юристы.

А вот интернет-совет: не платить вообще – мол, 3 года скрываешься, и срок исковой давности истёк – не подействует. Юристы уверяют: банки этот период не пропустят. И подадут в суд. Тогда можно лишиться всего имущества.
видео, банки, кредиты, юристы

Вы сейчас просматриваете новость "Юристы рассказали, как избавиться от непосильных выплат по кредиту". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Гривне прочат колебания. Фото из архива

Чего украинцам ждать от банков: ставки по кредитам и депозитам упадут, а курс гривни будет колебаться

Вчера, 07:10

Финансовые эксперты дают позитивный прогноз по самочувствию банковской сферы до лета

Финансы

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Гонтарева рассказала, когда в Украине воскреснет кредитование

10 Апреля, 12:19

Банки погашают задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования и накапливают ресурсы

Финансы

Мошенники не брезгуют кражей персональных данных для оформления кредитов

Кредитные мошенники развели бурную деятельность в Украине

6 Апреля, 08:17

Преступники обратили внимание на онлайн-займы и "подставляют" под кредиты незнакомых людей

Экономика

Фото: opposition.org.ua

Колесников рассказал, как украинские производители могут расширять зарубежные рынки сбыта

6 Апреля, 02:03

Колесников посетил фармацевтическое предприятие в Киевской области, где выпускают более 130 наименований препаратов

Финансы

Нацкомфинуслуг надеется, что украинцы перейдут в банки. Фото: Альфа-Банк

Годовые до 700%: в Украине изменятся правила выдачи мелких кредитов

5 Апреля, 08:16

Кредиторов обяжут наглядно указывать все ставки и признаваться в скрытых платежах

Экономика

У Украины осталось два года, чтоб спрыгнуть с "кредитной иглы" МВФ. Фото: nikvesti.com

Экс-замглавы Цетробанка РФ объяснил, как Украине отказаться от кредитов МВФ

30 Марта, 11:15

В течение двух лет Киев должен максимально поднажать с реформами, чтобы проявить себя перед западным капиталом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования