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За прошедшую неделю в Украине от гриппа погибли шесть человек http://www.segodnya.ua/img/article/7856/54_main.1483564967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/54_tn.1483564967.jpg Украина Эпидпорог превышен в 21 области и столице, лишь в четырех областях показатели ниже эпидемиологического уровня

За прошедшую неделю в Украине от гриппа погибли шесть человек

Сегодня, 23:22

Эпидпорог превышен в 21 области и столице, лишь в четырех областях показатели ниже эпидемиологического уровня

За прошедшую неделю в Украине от гриппа погибли шесть человек, фото aif.ru
За прошедшую неделю в Украине от гриппа погибли шесть человек, фото aif.ru

В Украине за прошедшую неделю – с 25 декабря по 1 января от гриппа погибли 6 человек. Почти во всех регионах превышен эпидпорог. Об этом сообщает пресс-служба Минзрава Украины.

"На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший – в Луганской областях.

С 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше предыдущего. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Отмечают, что темп прироста заболевших среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3% и 17,6% соответственно.

Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.

В 75,5% случаях заболевания обнаружили вирусы гриппа А(H3).

Напомним, сегодня и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак сообщил, что уровень заболеваемости гриппом в Киеве по сравнению с предыдущими неделями вырос на 11%.
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Источник:

"Сегодня"

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Тяжелых случаев не наблюдается  

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