Задержание "ракетных шпионов" КНДР: в СБУ прокомментировали нашумевший видеоролик

Сегодня, 14:33

В спецслужбе подчеркнули, что шпионы Северной Кореи не могли похитить настоящие документы

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Обнародовано CNN видео о задержании шпионов из Северной Кореи, которые пытались похитить секретную информацию о разработке ракет, свидетельствует о том, что такие секреты в Украине похитить не могли. Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"Мы вместе его создавали – этот ролик... Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались. Если вы смотрели сюжет, то мы очень настаивали на том, что не могли у нас украсть ", – рассказала пресс-секретарь СБУ.

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Напомним, телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой показан арест двух граждан КНДР сотрудниками украинских спецслужб в 2011 году – что граждане Северной Кореи пытались похитить сверхсекретные данные о ракетах.

14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту.
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