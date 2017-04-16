Заморозки и сильный ветер: Синоптики рассказали о погоде на Пасху
16 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
В Украине 16 апреля ожидаются заморозки и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5°. Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", – говорится в сообщении.
Кроме того, 16 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Заморозки и сильный ветер: Синоптики рассказали о погоде на Пасху
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