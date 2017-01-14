Запатентован новый украинский танк

На сайте "Национального промышленного портала" Украины опубликован патент на украинский танк Тирекс, который разработчики называют конкурентом российской "Арматы", передает Корреспондент.

Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой" он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой "Нож" и "Дуплет".

Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины "сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату".