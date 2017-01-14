Запатентован новый украинский танк
Разработку называют конкурентом российский Арматы
На сайте "Национального промышленного портала" Украины опубликован патент на украинский танк Тирекс, который разработчики называют конкурентом российской "Арматы", передает Корреспондент.
Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой" он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой "Нож" и "Дуплет".
Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины "сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату".
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