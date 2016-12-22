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Защитник "Шахтера" Шевчук в проекте "Кто я?" угадал Мистера Бина и спародировал Зеленского http://www.segodnya.ua/img/article/7821/29_main.1482422076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/29_tn.1482422076.jpg Украина Футболист "горняков" и сборной Украины стал участником развлекательного проекта

Защитник "Шахтера" Шевчук в проекте "Кто я?" угадал Мистера Бина и спародировал Зеленского

Сегодня, 17:54

Футболист "горняков" и сборной Украины стал участником развлекательного проекта

Шевчук с маской Мистера Бина
Шевчук с маской Мистера Бина

Во время зимней паузы в чемпионате Украины лидер Премьер-лиги "Шахтер" запустил развлекательный ТВ-проект под названием "Кто я?". В нем футболисты команды пытаются угадать загаданную ведущим известную личность с помощью подсказок.

Сегодня гостем программы стал защитник Вячеслав Шевчук. В ходе игры футболист сумел отгадать тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу, а также президента "Шахтера" Рината Ахметова и "Мистера Бина". Кроме того, Шевчук показал, как умеет пародировать Владимира Зеленского.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

Пятым гостем был бразилец Фред, угадавший трех "экс": бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также бывшего президента Бразилии Дилму Русеф и бывшего игрока "Шахтера" Жадсона.
Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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