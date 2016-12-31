Застрявшие в ОАЭ: среди попавших в неприятность украинцев есть дети 5-6 лет

Среди украинцев, которых третьи сутки держат в аэропорту города Шарджа, ОАЭ, есть семь детей 5-6 лет. Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня.ua" сообщила одна из туристок Марина Лукьянова.

По словам девушки, в Министерстве иностранных дел ей посоветовали обращаться на "горячую линию". Кроме того, к решению проблемы подключилась Госавиаслужба Украины.

Между тем, рейс, который должен доставить украинских туристов на Родину, задерживается уже на 8 часов.

Как сообщалось, по словам Лукьяновой, всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит украинцев в аэропорту, заявляя о тумане. При этом, как подчеркивает девушка, погода летная.