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Застрявшие в ОАЭ: среди попавших в неприятность украинцев есть дети 5-6 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7849/44_main.1483189002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/44_tn.1483189002.jpg Украина К решению проблемы подключилась Госавиаслужба

Застрявшие в ОАЭ: среди попавших в неприятность украинцев есть дети 5-6 лет

Сегодня, 14:55

К решению проблемы подключилась Госавиаслужба

Среди застрявших в аэропорту ОАЭ украинцев есть дети 5-6 лет. Фото: facebook.com/maryna.lukianova
Среди застрявших в аэропорту ОАЭ украинцев есть дети 5-6 лет. Фото: facebook.com/maryna.lukianova

Среди украинцев, которых третьи сутки держат в аэропорту города Шарджа, ОАЭ, есть семь детей 5-6 лет. Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня.ua" сообщила одна из туристок Марина Лукьянова.

По словам девушки, в Министерстве иностранных дел ей посоветовали обращаться на "горячую линию". Кроме того, к решению проблемы подключилась Госавиаслужба Украины.

Между тем, рейс, который должен доставить украинских туристов на Родину, задерживается уже на 8 часов.

Как сообщалось, по словам Лукьяновой, всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит украинцев в аэропорту, заявляя о тумане. При этом, как подчеркивает девушка, погода летная.
ОАЭ, украинцы, дети, аэропорт, туристы, госавиаслужба, Шарджа

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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