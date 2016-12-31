Застрявшим в аэропорту ОАЭ украинцам удалось получить билеты, но рейс задерживают уже на 4 часа

Пошли уже третьи сутки, как около ста украинских туристов застряли в аэропорту Шарджа (ОАЭ). Как сообщила нам одна из пострадавших Марина Лукьянова, украинцам уже удалось достать билеты на самолет домой, но рейс сильно задерживается.

"Вчера прибыл консул и выбил нам всем билеты на сегодняшний рейс на 9:00 (7:00 по Киеву). Рейс задерживают, но, по крайней мере, мы рады, что билеты на руках", – рассказала она.

Таким образом, рейс задерживается уже на 4 часа. Сколько еще придется ждать туристам, неизвестно.

Лукьянова отметила, что из Коломбо (Шри-Ланка) к ним летит самолет с украинцами на борту и, по ее мнению, именно он может забрать их всех в Украину.

Девушка также сообщила, что двум женщинам стало плохо, но уже с ними все в порядке.

Как сообщалось, по словам Лукьяновой, всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит украинцев в аэропорту, заявляя о тумане. При этом, как подчеркивает девушка, погода летная.