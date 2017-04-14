Завод ФФУ по изготовлению искусственных полей готовится к началу работы

Производственные мощности завода позволяют изготавливать около 760 тыс. кв. м покрытия в год

Построенный Федерацией футбола Украины завод по производству искусственный покрытий, ожидает на прибытие машин, необходимых для завершения полного производственного цикла. После этого техника пройдет необходимое испытание и начнется производство высококачественного газона для футбольных площадок и стадионов. Об этом в своем выступлении в ходе XIX Конгресса ФФУ рассказал президент организации Андрей Павелко.

"Лишь год назад, в рамках Стратегии развития футбольной инфраструктуры на период до 2020 года, мы анонсировали появление в Украине завода по изготовлению искусственного покрытия. И сейчас на предприятии уже завершено испытание оборудования, изготавливающего верхний шар такого покрытия", – сообщил Павелко. По его словам, оборудование, сырье и технологии производства поставляются в Украину из передовых стран Европы и мира.

"Уникальность этого предприятия в том, что это единственный в своем роде завод, который принадлежит не частной компании, а национальной ассоциации. Таким образом, главной целью проекта станет производство безопасного и удобного синтетического покрытия для нужд украинского футбола", – отметил руководитель ФФУ.

Как сообщил президент ФФУ, производственные мощности завода позволяют изготавливать около 760 тыс. кв. м покрытия в год (при 8 часовой рабочей смене). Это примерно 500 футбольных площадок в год.