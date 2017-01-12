Завораживающее селфи невесты Владимира Кличко (фото)

Невеста украинского боксера-супертяжеловеса Владимира Кличко американская актриса Хэйден Панеттьери на странице в Instagram похвасталась новой укладкой и макияжем.

В последнее время Владимир и Хэйден редко появляются вместе на публике. В начале декабря их заметили на пляже в Майами, где они отдыхали вместе со своей дочкой Каей Евдокией. А новый год парочка встречала на австрийских горнолыжных курортах в компании мэра Киева Виталия Кличко и его жены.