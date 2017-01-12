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Завораживающее селфи невесты Владимира Кличко (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/97_main.1484231385.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/97_tn.1484231385.jpg Украина Хэйден Пеннетьери похвасталась новым мейк-апом

Завораживающее селфи невесты Владимира Кличко (фото)

Сегодня, 16:29

Хэйден Пеннетьери похвасталась новым мейк-апом

Хэйден Пенеттьери. Фото Instagram
Хэйден Пенеттьери. Фото Instagram

Невеста украинского боксера-супертяжеловеса Владимира Кличко американская актриса Хэйден Панеттьери на странице в Instagram похвасталась новой укладкой и макияжем.

В последнее время Владимир и Хэйден редко появляются вместе на публике. В начале декабря их заметили на пляже в Майами, где они отдыхали вместе со своей дочкой Каей Евдокией. А новый год парочка встречала на австрийских горнолыжных курортах в компании мэра Киева Виталия Кличко и его жены.

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бокс, Владимир Кличко, Хэйден Панеттьери

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Источник:

Сегодня|Спорт

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