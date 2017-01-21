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Завтра морозы в Украине спадут http://www.segodnya.ua/img/article/7904/67_main.1485003638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/67_tn.1485003638.jpg Украина В стране днем ожидается до четырех градусов тепла

Завтра морозы в Украине спадут

Сегодня, 14:59

В стране днем ожидается до четырех градусов тепла

В стране немного потеплеет. Фото: AFP
В стране немного потеплеет. Фото: AFP

22 января в Киеве ясно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

На западе ясно, без существенных осадков, возможен туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -3...+4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +2...+3 градуса.

На севере ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -4...+2 градуса.

В центре ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7, днем -5...+3 градуса.

На востоке ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -2...-8 градусов.

На юге ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+4 градуса.
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