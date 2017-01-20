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Завтра в Украине мокрый снег и гололед http://www.segodnya.ua/img/article/7903/4_main.1484930760.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/4_tn.1484930760.jpg Украина По прогнозам синоптиков, в стране слегка потеплеет

Завтра в Украине мокрый снег и гололед

Сегодня, 18:43

По прогнозам синоптиков, в стране слегка потеплеет

В стране будет снежно. Фото: AFP
В стране будет снежно. Фото: AFP

В субботу, 21 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег (ночью местами), на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.
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