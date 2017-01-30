Завтра в Украине ожидается до 28 градусов мороза

По данным синоптиков, осадки по всей территории Украины завтра не ожидаются

Последний день января ознаменуется сильными холодами по всей Украине, а местами мороз будет почти 30 градусов

Согласно данным Укргидрометцентра, в северных областях Украины дневная температура ожидается в районе 2-12 градусов мороза, а ночью станет вдвое холоднее – 11-23 со значком "минус".

В центре страны ожидается примерно такая же температура: днем будет от 1 до 11 градусов моороза, ночью -13-19.

Теплее всего будет на Западе и Юге Украины, где будет зафиксирован даже небольшой "плюс". Так, синоптики прогнозируют там температуру от +3 до -5 – это днем, а ночью будет намного холоднее – от минус 5 до 17.

Однако Восток Украины отметится самой холодной погодой. Как уточнила пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook, с 30 января по 1 февраля температура воздуха в Луганской области будет 22-28 градусов мороза ночью, а днем 11-16 мороза.

Согласно информации синоптиков, осадков по всей территории Украины завтра не будет.