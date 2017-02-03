Завтра в Украине ожидается мерзкая погода

Сегодня, 16:31

Синоптики обещают мокрый снег, гололед и туман

Завтра повсюду мокрый снег и дождь. Фото: AFP
Завтра повсюду мокрый снег и дождь. Фото: AFP

В субботу, 4 февраля, в Киеве облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем дождь, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов.

На севере облачно, небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +4...-3 градуса.

На востоке облачно, ночью снег, местами сильный, днем мокрый снег, днем местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+9 градусов.
погода, температура, дождь, снег, гололед, синоптики, температура воздуха, мокрый снег, гололедица, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Завтра в Украине ожидается мерзкая погода". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В стране похолодает. Фото: AFP

Завтра в Украине снег с дождем и легкий мороз

24 Ноября 2016, 17:04

Синоптики обещают на пятницу похолодание и осадки 

Украина

В Украину идет похолодание. Фото: AFP

В последний день осени в Украине будет холодно и снежно

29 Ноября 2016, 18:43

Синоптики обещают ночью мороз до -11, гололед и снег

Украина

Фото: pixabay.com

Завтра в Украине слегка похолодает

12 Сентября 2016, 19:26

В стране будет сухо 

Люди

На дорогах ожидается гололедица

Завтра в Киеве будет скользко

16 Ноября 2016, 17:52

Осадков не ожидается  

Происшествия

Днем будет сохраняться облачная погода, пройдут мокрый снег и дождь

Завтра в Киеве будет плюсовая температура и мокрый снег

13 Января, 19:13

Ожидаются сильные порывы ветра, на дорогах гололедица  

Украина

В стране будет прохладно. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине, дождь, мокрый снег и ветер

29 Октября 2016, 15:32

Синоптики обещают украинцам мокрое воскресенье 

Украина

Зима начнется снегом, морозом и гололедицей. Фото: AFP

В первый день зимы в Украине значительно похолодает

30 Ноября 2016, 18:49

Синоптики обещают мокрый снег, гололед, метель и неслабый ветер 

Украина

Фото: AFP

Погода в Украине: снег, гололед и ночной мороз

28 Декабря 2016, 18:27

По данным синоптиков, завтра днем в стране слегка похолодает

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования