Завтра в Украине ожидается мерзкая погода

В субботу, 4 февраля, в Киеве облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-3 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем дождь, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов.

На севере облачно, небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +4...-3 градуса.

На востоке облачно, ночью снег, местами сильный, днем мокрый снег, днем местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+9 градусов.