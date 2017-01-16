Завтра в Украине заметно похолодает
Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков
Завтра, 17 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса.
На западе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.
На севере переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.
В центре переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.
На юге облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.
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