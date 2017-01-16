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Завтра в Украине заметно похолодает http://www.segodnya.ua/img/article/7886/86_main.1484574137.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/86_tn.1484574137.jpg Украина Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Завтра в Украине заметно похолодает

Сегодня, 15:40

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков 

Морозы не отступают. Фото: pixabay.com
Морозы не отступают. Фото: pixabay.com

Завтра, 17 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса.

На западе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.
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