Завтра в Украине заметно похолодает

Синоптики обещают на вторник морозы и гололед, но без осадков

Завтра, 17 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса.

На западе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.