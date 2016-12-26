Заявление девушки Лещенко о крушении Ту-154 вызвало неоднозначную реакцию в сети

Девушка народного депутата Украины Сергея Лещенко Анастастия Топольская, также известная как DJ Nastya, осудила реакцию некоторых украинцев на крушение российского Ту-154 вблизи Сочи.

"Я почитала, как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и охренела. Я даже не знаю, как об этом говорить, но молчать просто невозможно... Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо – заслужили" не принимаются. Вы только посмотрите на себя – как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности", – написала она на своей странице в Facebook.

Публикация Топольской вызвала неоднозначную реакцию в сети. Под постом интернет-пользователи оставили десятки комментариев.

Между тем отметим, что многие киевляне принесли цветы к посольству РФ в украинской столице в память о жертвах крушения Ту-154.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.