Землетрясение в Украине: сейсмолог назвал самые опасные зоны

В разное время землетрясения возникали фактически по всей территории нашей страны, и даже возле Чернобыля

Этой ночью до Украины докатились последствия землетрясения в Румынии, которое произошло в горах Вранча (южная часть Восточных Карпат) на глубине более 90 км.

Как рассказал сайту "Сегодня.ua" сейсмолог, замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, на территории нашей страны есть несколько регионов, в которых стоит ожидать пробуждения стихии.

По словам ученого, самыми сейсмически активными районами являются Закарпатье, Предкарпатье и Крым. А от зоны Вранча больше всего может пострадать юго-запад Одесской области.

"Наиболее опасны – Закарпатье, Предкарпатье (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области). От зоны Вранча – это юго-запад Одесской области. Для землетрясения на Буковине также есть много и своих собственных источников", – отмечает Александр Кендзера.

Сейсмолог добавляет, что в разное время землетрясения возникали фактически по всей территории Украины: как во Львовской и в Ивано-Франковской областях, так и возле Полтавы и даже Чернобыля.

Узнать, в каких регионах нашей страны следует в следующий раз ожидать землетрясение, можно с помощью специальных картах максимальной сейсмической активность Украины.

Напомним, сегодня, 28 декабря, около 01:21 жители южных районов Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одесса – почувствовали незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, пострадавших людей и разрушений зданий не было.

Ученые отмечают, что горы Вранча являются сейсмически активной зоной, которая постоянно генерирует землетрясения. Однако с прошлого века сильных землетрясений в этом регионе не наблюдалось.