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Землетрясение в Украине: сейсмолог назвал самые опасные зоны http://www.segodnya.ua/img/article/7838/82_main.1482922434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/82_tn.1482922434.jpg Украина В разное время землетрясения возникали фактически по всей территории нашей страны, и даже возле Чернобыля

Землетрясение в Украине: сейсмолог назвал самые опасные зоны

Сегодня, 12:53

В разное время землетрясения возникали фактически по всей территории нашей страны, и даже возле Чернобыля

Фото: Newsroom.su
Фото: Newsroom.su

Этой ночью до Украины докатились последствия землетрясения в Румынии, которое произошло в горах Вранча (южная часть Восточных Карпат) на глубине более 90 км.

Как рассказал сайту "Сегодня.ua" сейсмолог, замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, на территории нашей страны есть несколько регионов, в которых стоит ожидать пробуждения стихии.

По словам ученого, самыми сейсмически активными районами являются Закарпатье, Предкарпатье и Крым. А от зоны Вранча больше всего может пострадать юго-запад Одесской области.

"Наиболее опасны – Закарпатье, Предкарпатье (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области). От зоны Вранча – это юго-запад Одесской области. Для землетрясения на Буковине также есть много и своих собственных источников", – отмечает Александр Кендзера.

Сейсмолог добавляет, что в разное время землетрясения возникали фактически по всей территории Украины: как во Львовской и в Ивано-Франковской областях, так и возле Полтавы и даже Чернобыля.

Узнать, в каких регионах нашей страны следует в следующий раз ожидать землетрясение, можно с помощью специальных картах максимальной сейсмической активность Украины.

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Напомним, сегодня, 28 декабря, около 01:21 жители южных районов Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одессапочувствовали незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, пострадавших людей и разрушений зданий не было.

Ученые отмечают, что горы Вранча являются сейсмически активной зоной, которая постоянно генерирует землетрясения. Однако с прошлого века сильных землетрясений в этом регионе не наблюдалось.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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