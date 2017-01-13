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Жан Беленюк жестко бросил журналистку на ковер (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/36_main.1484314998.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/36_tn.1484314998.jpg Украина Борец греко-римского стиля показал инструкцию "по переводу девушек в горизонтальное положение"

Жан Беленюк жестко бросил журналистку на ковер (видео)

Сегодня, 15:43

Борец греко-римского стиля показал инструкцию "по переводу девушек в горизонтальное положение"

Жан Беленюк бросил девушку на ковер. Фото Instagram
Жан Беленюк бросил девушку на ковер. Фото Instagram

Серебряный медалист Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк устроил мастер-класс для журналистки канала "1+1" Нади Коверской. Борец греко-римского стиля схватил девушку и бросил ее на ковер. "У меня сейчас сотрясение могза было!" – говорит на видео обескураженная девушка.

"Краткое борцовское пособие по переводу девушек в "горизонтальное" положение", – подписал видео Беленюк. "Думаю, теперь мне ничего не страшно", – прокомментировала Надя.

"Это, наверное, был первый и последний ее урок. Жесток ты, однако, с дамами", "На это можно смотреть вечно", "Интересно, с какого дубля получилось", – комментируют болельщики.
Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Сегодня|Спорт

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