Жан Беленюк жестко бросил журналистку на ковер (видео)

Серебряный медалист Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк устроил мастер-класс для журналистки канала "1+1" Нади Коверской. Борец греко-римского стиля схватил девушку и бросил ее на ковер. "У меня сейчас сотрясение могза было!" – говорит на видео обескураженная девушка.

"Краткое борцовское пособие по переводу девушек в "горизонтальное" положение", – подписал видео Беленюк. "Думаю, теперь мне ничего не страшно", – прокомментировала Надя.

"Это, наверное, был первый и последний ее урок. Жесток ты, однако, с дамами", "На это можно смотреть вечно", "Интересно, с какого дубля получилось", – комментируют болельщики.