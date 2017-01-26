Желающих занять должность главы Нацполиции становится все меньше (видео)

Вадим Троян и Андрей Крищенко не явились на тестирование

Минус два конкурента. Временный глава Нацполиции и руководитель киевских правоохранителей отказались от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины.

Вадим Троян объяснил, что ему не хватает 20 месяцев стажа, чтобы претендовать на кресло, которое ранее занимала Хатия Деканоидзе.

А Андрей Крищенко обосновал это решение недостатками в работе на нынешней должности.

"Это связано с последними событиями, в том числе в Княжичах. Я патриот профессии и буду продолжать участвовать в конкурсе, имея такое событие, за которое я непосредственно несу ответственность", – сказал Крищенко.

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