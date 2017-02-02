Железнодорожники рассказали о комфорте в украинских поездах (видео)

Сегодня, 18:29

В "Укрзализныце" обещают улучшить инвентарь поездов, ориентируясь на украинских производителей


Железнодорожники потихоньку обеспечивают поезда на украинской железной дороге комфортными условиями, однако пока не все удается и пассажирам есть на что жаловаться.

В поездах попадается белье со следами от обуви, крови, пятна от еды, на что начальник поезда Киев-Новоалексеевка Сергей Кукайло отвечает: "Вот так вот и сдают, видите? То ли чай, то ли кофе. То ли вытирали столик. После обеда или завтрака".

Пассажир Наталья поделилась своим впечатлением от встречи с неудобствами в поезде.

"Оно (белье – ред.) влажное было. У меня всегда с собой свое", – рассказывает она.

Отметим, что в прошлом году железнодорожники получили новые комплекты белья в более чем 70 поездов, в этом году планируют купить вдвое больше.

"Мы хотим посмотреть, что на сегодняшний день новое предлагают украинские производители, определиться... На этот год мы заложили для себя серьезное финансирование, чтобы изменить инвентарь", – сказал директор по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзализныци" Игорь Романков.

Как говорят производители, на новых подушках хорошо отдыхать, они хорошо принимают форму шеи и головы. Также они продемонстрировали белье, матрасы нового образца.

"Наполнение – ватин или синтепон. Тонкий, для мягких вагонов. Вариант стеганый – это гарантия того, что он вообще никогда не собьется", – говорит один из производителей.

Также отмечают, что цена на матрас – 150-170 грн, продается в торговых сетях.

Комплект из наволочки, одеяла и простыни сейчас можно приобрести в среднем за 200 гривен, говорят железнодорожники.
укрзализныця, поезда, железнодорожники, белье, производители

Вы сейчас просматриваете новость "Железнодорожники рассказали о комфорте в украинских поездах (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Европейские СМИ заинтересовались скандалом вокруг УЗ. Фото: "Сегодня"

ЕвроСМИ: Скандал с "Укрзализныцей" отражает проблемы всей Украины

Сегодня, 14:55

Аналитики европейского издания надеются, что правительство Украины проведет аудит и сохранит курс на реформы

Транспорт

Авиаперевозки растут

В Украине оживают авиаперевозки

Сегодня, 08:15

Пассажиропоток в стране вырос благодаря резкому восстановлению интереса к авиации

Транспорт

Ж/д-тарифы вырастут, но не сейчас

Билеты на поезда подорожают, но не сейчас - Омелян

Вчера, 11:37

Повышать тарифы можно только убедившись в прозрачности "Укрзализныци", уверен министр

Донбасс

фото telegraf.com.ua

"Укрзализныця" подсчитала убытки от блокады железной дороги на Донбассе

31 Января, 17:48

Отмечается также, что участники блокады повредили пути, вырезав 1 м рельсов

Экономика

"Укрзализныця" планирует повысить тарифы, фото telegraf.com.ua

"Укрзализныця" планирует поднять тарифы – промышленники и аграрии предупреждают о последствиях

30 Января, 22:07

Как отмечается, за последние 6 лет цена на железнодорожные грузоперевозки выросла почти в два с половиной раза

Политика

Министр инфраструктуры раскритиковал руководителя "Укрзализныци"

30 Января, 00:33

Скандал вспыхнул прямо на заседании правительства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования