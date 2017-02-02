Железнодорожники рассказали о комфорте в украинских поездах (видео)

Железнодорожники потихоньку обеспечивают поезда на украинской железной дороге комфортными условиями, однако пока не все удается и пассажирам есть на что жаловаться.

В поездах попадается белье со следами от обуви, крови, пятна от еды, на что начальник поезда Киев-Новоалексеевка Сергей Кукайло отвечает: "Вот так вот и сдают, видите? То ли чай, то ли кофе. То ли вытирали столик. После обеда или завтрака".

Пассажир Наталья поделилась своим впечатлением от встречи с неудобствами в поезде.

"Оно (белье – ред.) влажное было. У меня всегда с собой свое", – рассказывает она.

Отметим, что в прошлом году железнодорожники получили новые комплекты белья в более чем 70 поездов, в этом году планируют купить вдвое больше.

"Мы хотим посмотреть, что на сегодняшний день новое предлагают украинские производители, определиться... На этот год мы заложили для себя серьезное финансирование, чтобы изменить инвентарь", – сказал директор по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзализныци" Игорь Романков.

Как говорят производители, на новых подушках хорошо отдыхать, они хорошо принимают форму шеи и головы. Также они продемонстрировали белье, матрасы нового образца.

"Наполнение – ватин или синтепон. Тонкий, для мягких вагонов. Вариант стеганый – это гарантия того, что он вообще никогда не собьется", – говорит один из производителей.

Также отмечают, что цена на матрас – 150-170 грн, продается в торговых сетях.

Комплект из наволочки, одеяла и простыни сейчас можно приобрести в среднем за 200 гривен, говорят железнодорожники.