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Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/49_main.1482595811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/49_tn.1482595811.jpg Украина Анна Кравец с мужем проводит отпуск в Дубае

Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)

Сегодня, 18:09

Анна Кравец с мужем проводит отпуск в Дубае

Артем и Анна Кравец. Фото: Instagram
Артем и Анна Кравец. Фото: Instagram

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец с женой Анной отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты.

"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Анна Кравец в одной из социальных сетей поделилась фотографией, на которой она в бикини стоит на фоне пальм. "Шикарная фигура", – комментируют пользователи.

"Ты идеальная зайка", – прокомментировала фото жена футболиста "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита. За час фото собрало более 600 "лайков".

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чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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