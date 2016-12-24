Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец с женой Анной отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты.

"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Анна Кравец в одной из социальных сетей поделилась фотографией, на которой она в бикини стоит на фоне пальм. "Шикарная фигура", – комментируют пользователи.

"Ты идеальная зайка", – прокомментировала фото жена футболиста "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита. За час фото собрало более 600 "лайков".