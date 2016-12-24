Жена футболиста "Динамо" Сидорчука показала горячие фото с отдыха

Сергей Сидорчук с женой отдыхает на берегу океана во время зимней паузы в чемпионате

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук с женой Анной отдыхает в теплых краях. Напомним, что сейчас в украинском футболе пора отпусков – в Премьер-лиге пауза до конца февраля.

Анна Сидорчук в одной из социальных сетей поделилась несколькими "горячими" фотографиями:

Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера".

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