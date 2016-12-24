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Жена футболиста "Динамо" Сидорчука показала горячие фото с отдыха http://www.segodnya.ua/img/article/7827/12_main.1482583461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/12_tn.1482583461.jpg Украина Сергей Сидорчук с женой отдыхает на берегу океана во время зимней паузы в чемпионате

Жена футболиста "Динамо" Сидорчука показала горячие фото с отдыха

Сегодня, 14:44

Сергей Сидорчук с женой отдыхает на берегу океана во время зимней паузы в чемпионате

Анна Сидорчук. Фото Instagram
Анна Сидорчук. Фото Instagram

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук с женой Анной отдыхает в теплых краях. Напомним, что сейчас в украинском футболе пора отпусков – в Премьер-лиге пауза до конца февраля.

Анна Сидорчук в одной из социальных сетей поделилась несколькими "горячими" фотографиями:

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Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера".

ФОТОФАКТ. Ярмоленко с женой и сыном отдыхает на Мальдивах (фото)

отпуск, чемпионат Украины, Динамо Киев, Сергей Сидорчук, Анна Сидорчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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