Жена игрока "Динамо" Рыбалки грустит о тепленьких деньках в соблазнительном купальнике (фото)
После непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду
Жена футболиста киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита вспомнила теплые деньки во время отпуска, чем незамедлительно поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Супруга динамовца выложила фото в закрытом купальнике, на котором изображена соблазнительная девушка. "Эх, было так тепло", – грустит Маргарита.
Напомним, после непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду в Кубке Демьяненко. Он и еще два динамовца Георгий Бущан и Денис Гармаш помогли "Катанзаро" выиграть турнир.
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