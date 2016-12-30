Жена игрока "Динамо" Рыбалки грустит о тепленьких деньках в соблазнительном купальнике (фото)

После непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду

Жена футболиста киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита вспомнила теплые деньки во время отпуска, чем незамедлительно поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Супруга динамовца выложила фото в закрытом купальнике, на котором изображена соблазнительная девушка. "Эх, было так тепло", – грустит Маргарита.

Напомним, после непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду в Кубке Демьяненко. Он и еще два динамовца Георгий Бущан и Денис Гармаш помогли "Катанзаро" выиграть турнир.