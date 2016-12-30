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Жена игрока "Динамо" Рыбалки грустит о тепленьких деньках в соблазнительном купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/3_main.1483086300.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/3_tn.1483086300.jpg Украина После непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду

Жена игрока "Динамо" Рыбалки грустит о тепленьких деньках в соблазнительном купальнике (фото)

Сегодня, 10:24

После непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду

Маргарита Рыбалка. Фото Instagram
Маргарита Рыбалка. Фото Instagram

Жена футболиста киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита вспомнила теплые деньки во время отпуска, чем незамедлительно поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Супруга динамовца выложила фото в закрытом купальнике, на котором изображена соблазнительная девушка. "Эх, было так тепло", – грустит Маргарита.

Напомним, после непродолжительного отдыха на островах Рыбалка вернулся в Киев, где сыграл за любительскую команду в Кубке Демьяненко. Он и еще два динамовца Георгий Бущан и Денис Гармаш помогли "Катанзаро" выиграть турнир.

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футбол, Динамо Киев, Сергей Рыбалка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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