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Жена пострадавшего рассказала, как Пашинский с пистолетом вышел разбираться с ее мужем http://www.segodnya.ua/img/article/7851/64_main.1483354202.png http://www.segodnya.ua/img/article/7851/64_tn.1483354202.png Украина Женщина утверждает, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия

Жена пострадавшего рассказала, как Пашинский с пистолетом вышел разбираться с ее мужем

Сегодня, 12:51

Женщина утверждает, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия

Сергей Пашинский. Фото: скриншот
Сергей Пашинский. Фото: скриншот

Жена пострадавшего Вячеслава Химикуса Ольга, которого накануне Нового года подстрелил народный депутат Сергей Пашинский, рассказала свою версию произошедшего. Об этом она поведала изданию "Страна".

По ее словам, пока ее муж помогла толкать машину в лесопосадке, к ни подъехал "Мерседес" Пашинского и его спутница начала "общение" на повышенных тонах, попросив включить "аварийку". После такого обращение, отметила Ольга, муж ее "послал" и продолжил дальше толкать машину.

"(после этого Пашинский – ред.) подошел к нему в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела. Сказал – типа ты мою жену обидел и все такое. У мужа с собой в куртке была бутылка шейка (вторую он выпил, отметила Ольга – ред.). Он этой бутылкой ударил (Пашинского – ред.) уже тогда, когда ствол пистолета был направлен ему (мужу – ред.) в грудь, после чего прозвучал выстрел и пуля попала в ногу. Если бы мой муж в этот момент не оказал никакого физического воздействия, это могло бы закончиться не только выстрелом в ногу", – рассказала жена пострадавшего.

Она отметила, что после выстрела Пашинский продолжал держать мужчину на прицеле, не оказывая сразу помощи, и только позже наложил джгут (ремень). Позже подъехал сын Пашинского и помог подержать джгут до приезда "скорой".

"В помощи они не отказывают. Сын (Пашинского – ред.) провожал в больницу, со мной ехал в машине, находился там, пока оперировали, до тех пор, пока перевели в реанимацию. Обещали перевести мужа в другую больницу. Сейчас он в простой районной Васильковской больнице. Правоохранительные органы со мной не сотрудничают. Мне не дают никакую информацию, ни как зовут свидетелей, ни как это дело продвигается. Со мной просто не разговаривают. Мне открыто говорят: "Девушка, вы же понимаете, это статус, ему за это ничего не может быть", – рассказала Ольга.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результата инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

В свою очередь пострадавший Вячеслав Химикус, которого подстрелил нердеп, пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.
оружие, жена, муж, пашинский

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