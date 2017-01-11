Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Житель Одесской области попался на хранении большого количества героина http://www.segodnya.ua/img/article/7869/96_main.1484066290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/96_tn.1484066290.jpg Украина Мужчине грозит до восьми лет лишения воли за незаконное хранение наркотических веществ

Житель Одесской области попался на хранении большого количества героина

Сегодня, 01:49

Мужчине грозит до восьми лет лишения воли за незаконное хранение наркотических веществ

Мужчина хранил дома героин. Фото: facebook.com/DPN.NP
Мужчина хранил дома героин. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Одесской области во время санкционированного обыска в доме  местного жителя полицейские изъяли у него 50 грамм героина, шприцы с раствором этого наркотика, а также посуду и колбы с его наслоением. Стоимость обнаруженных наркотических веществ достигает 100 тысяч гривен. Кроме того, 48-летний житель Овидиопольского района ранее уже был судим за наркотики, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство за незаконное хранение наркотических веществ (ст. 309 УК Украины), ему грозит до восьми лет лишения воли. Тем временем полиция проводит дальнейшие мероприятия, чтобы установить каналы, по которым героин попал к мужчине. 
наркотики, хранение, полиция, героин, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "Житель Одесской области попался на хранении большого количества героина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Запорожье накрыли подпольный интернет-магазин сигарет

Вчера, 18:25

В гараже обнаружили 43 тысячи пачек сигарет различных марок стоимостью более полумиллиона гривен

Харьков

Мужчина попался на нарушении правил. Фото: blacksea.tv

В Харькове разыскиваемый преступник попался на нарушении ПДД

Вчера, 16:46

Мужчину подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами

Днепр

На взятке погорел военный комиссар. Фото kievskaya.com.ua

В Днепре на взятке поймали военного комиссара

Вчера, 15:59

Вымогатель требовал от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен

Происшествия

"Минер" под влиянием спиртного постоянно звонит в полицию и в другие учреждения

Пьяный мужчина 16 раз за сутки сообщил о заминировании зданий в Киеве

Вчера, 15:43

Мужчина находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.