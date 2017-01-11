Житель Одесской области попался на хранении большого количества героина

В Одесской области во время санкционированного обыска в доме местного жителя полицейские изъяли у него 50 грамм героина, шприцы с раствором этого наркотика, а также посуду и колбы с его наслоением. Стоимость обнаруженных наркотических веществ достигает 100 тысяч гривен. Кроме того, 48-летний житель Овидиопольского района ранее уже был судим за наркотики, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство за незаконное хранение наркотических веществ (ст. 309 УК Украины), ему грозит до восьми лет лишения воли. Тем временем полиция проводит дальнейшие мероприятия, чтобы установить каналы, по которым героин попал к мужчине.