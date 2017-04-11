Жительница Херсона дорого заплатила за знакомство в сети

Вчера, 18:50

После свидания любовный аферист обчистил женщину, напоив ее спиртным

Фото:bonappetito.uol.ua
Фото:bonappetito.uol.ua

В Херсоне патрульные задержали подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Сегодня около полуночи патрульным поступил вызов. Заявительница сообщила, что на Соборной улице к ней обратилась женщина и попросила вызвать полицию. На месте инспекторы увидели одетую не по погоде гражданку. Она рассказала, что несколько дней назад познакомилась в сети с мужчиной. Они договорились о встрече. После свидания новый знакомый проводил ее до дверей квартиры. Пара договорилась о еще одной встрече, которая и состоялась за несколько часов до обращения в полицию. Мужчина снял квартиру, куда пригласил потерпевшую. Там он угостил женщину спиртным, после чего она уснула. Проснувшись, гражданка заметила пропажу золотых сережек, мобильного телефона, банковских карт и ключей от квартиры", – сообщили в ведомстве.

Женщина выбежала на улицу и обратилась к прохожим с просьбой вызвать полицию.

Патрульные вместе с потерпевшей отправились в ее квартиру – на улице Кулика. Приближаясь к дому, инспекторы заметили, как из указанного подъезда выходит неизвестный. Он увидел патрульный автомобиль и начал убегать.

Инспекторы его догнали. Потерпевшая опознала в нем своего знакомого.

Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили похищенные у женщины вещи.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области аферист выманил две тысячи гривен у 40-летнего мужчины, который искал свою потерявшуюся собаку.
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"Сегодня"

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