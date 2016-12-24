Жуткое ДТП в Запорожской области: погибли дети

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло смертельное столкновение

Сегодня, 24 декабря, в Запорожской области произошло страшное ДТП, сообщает интернет-издание 061.

Легковой автомобиль "лоб в лоб" столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли трое детей 10, 12 и 13 лет.

Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии в больнице, у него серьезная черепно-мозговая травма.

Как сообщают в пресс-службе полиции Запорожской области, водитель автомобиля "Москвич", в котором ехали дети, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в .КамАЗ