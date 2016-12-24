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Жуткое ДТП в Запорожской области: погибли дети http://www.segodnya.ua/img/article/7827/18_main.1482584613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/18_tn.1482584613.jpg Украина Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло смертельное столкновение 

Жуткое ДТП в Запорожской области: погибли дети

Сегодня, 15:01

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло смертельное столкновение 

В страшной аварии погибли дети. Фото: sevastopolnews.info
В страшной аварии погибли дети. Фото: sevastopolnews.info

Сегодня, 24 декабря, в Запорожской области произошло страшное ДТП, сообщает интернет-издание 061.

Легковой автомобиль "лоб в лоб" столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли трое детей 10, 12 и 13 лет.

Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии в больнице, у него серьезная черепно-мозговая травма.

Как сообщают в пресс-службе полиции Запорожской области, водитель автомобиля "Москвич", в котором ехали дети, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в .КамАЗ
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