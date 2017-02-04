"Зверские" преступления: в Украине все чаще похищают коней, попугаев и собак

В Украине стали чаще воровать животных. Жертвами преступников становятся медвежата, соколы, обезьяны, лошади, коровы, собаки и даже попугаи. По данным Госреестра судебных решений, сводок полиции, пограничников и фискалов, за последние два года "фигурантами" уголовных и административных дел стали почти 200 животных, хотя, как отмечают в полиции, раньше количество таких случаев едва дотягивало до нескольких десятков.

Вот свежий случай. На днях копы Николаевской области отрапортовали о задержании злоумышленников, на счету которых около 20 краж лошадей и коров на территории области. Весь этот скот похитители продавали на бойни (в зависимости от возраста, веса и породы цена скота варьируется от 8 до 20 тыс. грн за голову). В целом в Госреесре судебных решений за 2016 год — более сотни вердиктов, вынесенных конокрадам и похитителям крупного рогатого скота. В полиции говорят, что живность воруют не только на пастбищах, бывает, что буренок уводят ночью прямо из хлева.



СРОК ЗА ПОПУГАЯ. Впрочем, не все похитители нацеливаются на крупный куш. Один из самых курьезных случаев, где, как говорится, овчинка выделки не стоила, произошел недавно в Баштанском районе Николаевской области. Один из местных жителей на протяжении недели обворовывал один из частных домов — его добычей стали пять попугаев породы корелла (относятся к семейству какаду и считаются одними из самых легкообучаемых человеческой речи). Похититель выносил по одному-два попугая за раз, прятал их у себя в надежде продать (один такой попугай стоит от 300 до 900 грн), но был пойман и предстал перед судом. За проникновение в чужое жилье суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы. Еще раньше в том же Баштанском районе был случай, когда с мини-фермы были похищены почти сотня таких "говорунов". Этот факт нам подтвердила спикер облполиции Ольга Передеренко.

А вот в Хмельницкой области у местных воров не так давно была мода на собак декоративных пород. "Воровали и требовали с хозяев выкуп", — говорит спикер облполиции Инна Глега.

ЭКЗОТИКА. "Креативнее" воров орудуют контрабандисты. "До войны на Донбассе было немало случаев, когда контрабандисты возили черепах, сейчас иная тенденция. Пытаются везти то, что подороже. Например, в Луганской области был задержан гражданин с шестью обезьянами в машине (цена каждой — минимум 5000 грн). Он так и не смог объяснить, куда и зачем вез. На время разбирательств животные, как и положено, передаются в зоопарки", — рассказали нам пограничники. А таможенники вспоминают, что за последние полтора года ими были обнаружены медвежата, которых пытались перевезти в Дубай в багажном отделении самолета (при этом хозяев косолапого груза так и не удалось найти), и охотничьи соколы, которых тоже везли в Эмираты, предварительно обмотав скотчем.