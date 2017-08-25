Звезда российского кино воюет на Донбассе за ВСУ – журналист
Герой культового фильма "Грозовые ворота" уже месяц как в рядах украинской армии
Российский актер Анатолий Пашинин, который переехал из России в Украину, воюет на Донбассе за украинскую армию. Об этом написал в своем Facebook журналист Андрей Цаплиенко, разместив соответствующие фото.
"Но "старлей Доронин" – за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как боец восьмого батальона Украинской Добровольческой Армии, Анатолий Пашинин встречает праздник (Дня Независимости Украины. – Ред.) с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус", – написал журналист.
Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko
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Пашинин уже около трех лет нелегально живет в Запорожье. Он не единожды выступал с критикой в адрес российского руководства. Актер снялся в таких известных российских фильмах и сериалах, как "Адмиралъ", "Мы из Будущего", "Грозовые ворота" и др.
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