В ПАСЕ назвали отличие войны на Донбассе от других конфликтов

Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР/ДНР" и они являются временным явлением, считает докладчик ПАСЕ

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эгидиус Варейкис считает, что война на Донбассе является политической, которую начала Россия. Об этом он рассказал в интервью DW.

По его словам, разница с другими европейскими конфликтами в том, что в Украине это абсолютно политическая составляющая.

"Я отслеживал немало военных конфликтов: на Кипре, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии. Все они чем-то похожи, но конфликт на Донбассе имеет одну особенность. Он возник не на исторической, не на религиозной почве, он не этнический, ибо речь не идет о конфликте между украинцами и русскими, которые живут в Украине. Он был политически организованный, это конфликт, созданный с помощью административных и политических средств. Это политическая война, начатая Россией, которая пытается ослабить Украину, превратив ее в дезинтегрированную, слабую страну-вассала", – сказал Варейкис.

Также он отметил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" являются для России просто инструментом для достижения поставленных целей.

"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", они – это временное явление", – добавил докладчик ПАСЕ.

Ранее специалист по вопросам посредничества в решении конфликтов, один из основателей и генеральный директор mediatEUr, посредник в решении конфликтов с 20-летним опытом работы в Европе, Азии и Африке Антье Герберг сравнила войну на Донбассе с другими военными конфликтами.