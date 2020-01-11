Три к одному: стали известны потери боевиков и ВСУ на Донбассе

В случае угрозы жизни и здоровью - украинские военные открывают огонь, говорят в штабе ООС

Могилы боевиков "Л/ДНР"

Потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков т.наз. "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Об этом со ссылкой на данные военной разведки штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за 10 дней января потери оккупантов составили: убитыми – 12 человек, ранеными и травмированными – еще 21.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили одну единицу военной техники противника.

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"В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – говорится в сообщении штаба ООС.

В то же время напомним, что с начала года украинские военные потеряли погибшими от огня противника четверо человек.

Так, 9 января, поздно вечером в зоне операции Объединенных сил на Донбассе получил тяжелое ранение, а потом скончался 23-летний старший солдат Николай Довженко, служивший в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода.

5 января от пули снайпера в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской областипогиб Сергей Рацун – старший солдат, механик-водитель 93-й бригады ВСУ.

Также 5 января в районе Павлополя Донецкой области погиб 24-летний Руслан Насальский из 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Кроме того, 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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