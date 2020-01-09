В Хмельницкой области простились с воином, погибшим на Донбассе

Фото: Славутский городской совет

В Хмельницкой области жители города Славута простились с Сергеем Рацуном – старшим солдатом, механиком-водителем 93-й бригады, который 5 января погиб во время вражеского обстрела поселка Крымское, Новоайдарского района Луганской области.

"Сегодня, 9 января, сотни небезразличных жителей Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, старшего солдата 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сергея Рацуна", – говорится в сообщении Славутского горсовета.

Церемония прощания с героем состоялась в городском Дворце культуры. Слова соболезнования, уважения и благодарности за воспитание сына родным воина высказали городской голова Василий Сидор, командир роты, в которой служил погибший, боевые побратимы и заместитель главы Грицевской ОТГ Юрий Семенюк.

Знакомые вспоминали Сергея как веселого и оптимистичного человека, который всегда был на передовой во время ведения боевых действий, проявлял мужество и находчивость.

В последний путь воина люди провожали, устилая дорогу цветами.

Реклама

Сергея Рацуна похоронили на городском кладбище со всеми воинскими почестями.

Мужчина родился 26 октября 1976 года. Учился в Малошкаровской школе, где закончил 9 классов, поступил в Грицевское высшее профтехучилище № 38. Именно там он получил специальность "тракторист" и работал по специальности в фермерском хозяйстве.

В 1994-м году был призван в Вооруженные силы Украины и проходил службу в учебном центре "Десна" и в рядах 95-й аэромобильной бригады.

С началом российской интервенции, в 2014 году, был мобилизирован Славутским военкоматом и направлен в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, в составе которой принимал участие в боях под Дебальцево. Особо отличился в бою под Санжаровкой.

После ротации Сергей Рацун был переведен в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" на должность "механика-водителя танка". Принимал участие в военных учениях в Германии, где его подразделение показало наилучшие результаты среди других участников учений стран-членов НАТО.

Вместе с боевыми побратимами принимал участие в боевых действиях под Авдеевкой, в Крымском и Новотроицком. У героя остались мать, братья и дочь.

Ранее мы сообщали о том, что ранним утром 5 января боевики накрывали ВСУ минометным огнем, а позже стало известно, что в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

В то же время за 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама