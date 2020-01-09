В РФ случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрывной волной тряхнуло жилые дома, которые находятся недалеко от завода

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В Ухте (Россия) в районе нефтеперерабатывающего завода произошел мощный взрыв.

Об этом в социальных сетях сообщили жители города.

По их словам, взрыв был такой силы, что в Ухте на минуту стало светло, как днем, а по улицам прокатилась взрывная волна.

Они констатируют – хлопок был такой силы, что тряхнуло близлежащие дома.

Видео: varlamov_news

После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива на площади 200 кв. метров.

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Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1000 квадратных метров, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

Региональное управление следственного комитета РФ начало доследственную проверку из-за пожара. По одной из версий случившегося, к взрыву и последующему пожару могло привести нарушение технологического процесса.

"Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", – заявили там.

Однако из расположенного неподалеку от предприятия торгового центра эвакуировали посетителей и персонал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в конце сентября 2019 года возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области. Тогда, по данным СМИ, произошло факельное горение из печи на площади 90 кв. м

А в августе прошлого года в городе Реж Свердловской области России произошел пожар на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода, который занимается утилизацией боеприпасов.

Также мы показывали фото сильного взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии). Высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Помимо этого, сайт "Сегодня" писал о том, что 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

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