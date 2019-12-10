На заправках рухнули цены: где теперь дешевле заправляться

/ Фото: AFP

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В Украине начали снижаться цены на бензин и дизтопливо. Пока ненамного, в большинстве регионов – на 10-20 коп./л и менее, но стало дешевле. А вот автомобильный газ по-прежнему растет в цене. Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменилось за неделю

Впервые за последний месяц цены на бензин и дизтопливо дрогнули по-настоящему и покатились вниз. Пока цены снизились от 2 коп./л в Сумской области, где нефтепродукты и так были самые дешевые и еженедельно падали в цене на 3-5 коп./л, до 31 коп./л в Луганской, где нефтепродукты самые дорогие.

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином уменьшилась: по А-92 это 8%, было 10% (до 2,19 грн/л, или -26 коп./л.), по А-95 это 7%, было 8% (до 1,96 грн/л, или – 26 коп./л) и по дизелю – 6,9%, было 7,9% (до 1,89 грн/л, или -24 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене за неделю увеличилась с 88 коп./л до 92 коп./л , в процентах это теперь 7,7% (было 7,2%).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,59 грн/л (удешевление за неделю – 0,12 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,81 грн/л (удешевление за неделю 0,31 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 26,62 грн/л (удешевление за неделю – 0,02 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,62 грн/л (удешевление за неделю 0,11 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,64 грн/л (удешевление за неделю 0,31 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 27,68 грн/л (удешевление за неделю – 0,03 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,05 грн/л (удешевление за неделю – 0,1 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,94 грн/л (удешевление за неделю 0,31 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 27,10 грн/л (удешевление за неделю – 0,05 грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,40 грн/л (подорожание за неделю 0,25 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 12,90 грн/л (подорожание за неделю 0,36 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 11,98 грн/л (подорожание за неделю на 0,06 грн/л).

Почему подешевело

Эксперты говорят, что причин, по которым бензин и дизтопливо наконец-то начали дешеветь, две: это длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета (АМКУ).

По данным Нацбанка, гривня постоянно укрепляется по отношению к доллару третий месяц: за это время курс изменился с 25,4 грн/$ до 23,69 грн/$, или на 7%. Это создало потенциал для снижения цен на топливо примерно на 5% (1,3-1,5 грн/л в зависимости от вида и качества).

Также, по информации пресс-службы АМКУ, 5 декабря комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС, которых в Украине около десяти, в течение 10 дней.

"Комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил: средние цены крупного опта на бензин А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%, курс доллара к гривне снизился почти 12%, средние розничные цены на бензин А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%. Исходя из этого, АМКУ требует установить цены на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.

Некоторые сети АЗС уже отреагировали, что позволило ценам пойти вниз, остальные обещают пересмотреть ценники до конца недели.

То, что топливо имеет потенциал к удешевлению, подтвердил и Геннадий Рябцев:

"Только за счет укрепления гривни бензин в крупном опте (ж/д цистерна и более) подешевел на 350-400 грн/т, дизтопливо – на 300 грн/т, что дало возможность трейдерам начать снижение цен в рознице".

Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что бензин и дизель продолжат дешеветь, а LPG-газ продолжит дорожать из-за снижения объемов его предложения в опте. И вообще в декабре цены на автогаз будет лихорадить.

"На неделе ожидаем продолжения снижения цен на бензин и ДТ в пределах 1 грн/л. По газу продолжается "ралли" (рост цен) в связи с остановкой аукционов по продаже газа госкомпаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта". Ожидаем, что цена в рознице вырастет еще минимум на гривню, до 13,5-13,7 грн/л", – резюмировал Сергей Куюн.

То есть к середине декабря можно ожидать, что цена бензина А-92 может опуститься даже до 26,6 грн/л, А-95 – до 27,6 грн/л, дизтоплива – до 27 грн/л.

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