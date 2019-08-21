Чего ждать от цен на бензин к осени: эксперты дали прогноз

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На фоне продолжения роста котировок нефти эталонных марок, а также возможной сезонной девальвации гривни усиливаются опасения относительно роста цен на бензин. О том, какова вероятность такого исхода событий, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

По мнению эксперта нефтегазового рынка Украины Леонида Косянчука, сейчас дефицита топлива в стране нет и в ближайшее время не предвидится.

"Пока что цены, наоборот, снижаются. Ресурса на август достаточно. Внешний рынок демонстрирует незначительное колебание – 5-6 долл. А пока гривня держится на таком уровне, оснований для роста [цен на бензин] нет", – говорит Косянчук.

Однако с осени ситуация может поменяться.

"Возможно, в сентябре будут проблемы, – продолжает эксперт. – В связи с постановлением правительства РФ относительно изменения процедуры поступления нефтепродуктов и получения разрешений на экспорт в Украину. Операторы рынка не ждали ничего хорошего от сообщения и использовали все возможные пути для наполнения своих сетей. Поэтому было завезено немного больше топлива, чем всегда. Но запасы не безграничны".

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напоминает: цены на бензин определяются двумя факторами – стоимостью нефтепродуктов на границе и ростом курса иностранных валют в отношении гривни.

"[Сейчас] цены понемногу снижаются, поскольку снизились цены на границе, а гривня достаточно стабильная. Но, согласно итогам экономических экспертов, к концу года получим падение курса к уровню 28-29 грн/долл.", – говорит Рябцев.

При девальвации гривни до уровня 28 грн/долл. бензин подорожает примерно на две гривни, подсчитал эксперт. В то же время, по его словам, пока нет оснований говорить о росте стоимости нефтепродуктов на границе.

"Нет прогнозов, которые бы свидетельствовали о существенном изменении цен. Скорее всего до конца года будем иметь что-то в этом же диапазоне 60-65 долл. за баррель", – добавляет Рябцев.

Ранее мы писали, что у президента Украины Владимира Зеленского уверены, что оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный газ, после введения спецпошлин на поставки топлива трубопроводным транспортом из России, нет.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, с 1 августа 2019 года Украина ввела спецпошлину в 3,75% на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. В свою очередь, пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, а с 1 октября увеличится до 3%.

По мнению аналитиков, данное решение не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Подробнее читайте в статье "Сегодня" - Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз.

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