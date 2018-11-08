Новые правила растаможки авто: депутат жестко ответил на требования "евробляхеров"

Полностью выполнить требования митингующих "евробляхеров" об отмене акцизного налога по растаможке автомобилей на еврономерах невозможно. Об этом заявил соавтор закона, который вводит новые правила растаможивания авто, народный депутат Александр Кирш, передает "Громадське".

"Эти требования нереальны. Честно говоря, мне кажется, что это не реальные водители авто (протестующие под зданием Верховной Рады. – Ред.). Это, скорее, те, кто не хочет вообще платить налоги, то есть либо бандиты, либо те, кто паразитирует на государстве", – считает депутат.

Кирш добавил, что для того, чтобы воспользоваться льготой в 50% при растаможке авто по новым правилам в течение первых 90 дней действия закона, владельцам "евброблях" достаточно будет лишь подать заявление на растаможку, а не растаможивать машины в целом.

"Кто захочет, тот успеет. Тем более, что акцизы снизили для всех. Если проблема в том, что заявление подали, но не успели оформить, то это все будет решаться в техническом порядке достаточно быстро", – отметил Кирш.

Напомним, ранее "евробляхеры" заявили, что их не устроило решение Рады по ставкам акцизного налога при растаможивании авто с иностранной регистрацией. Некоторые автоэксперты также считают, что для части автовладельцев растаможка станет еще дороже, чем была.

Как сообщалось, связанные законопроекты № 8487 и 8488, принятые Радой во втором чтении 8 ноября, устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Законом № 8488 предусмотрены штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Законопроект 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см 50 евро ; от 3000 куб. см 100 евро ;

; от 3000 куб. см ; для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см 75 евро; от 3500 куб. см до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая Коэффициент двигателя Возраст двигателя".

Коэффициент двигателя определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000.

определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000. Коэффициент возраста это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства автомобиля, к году определения ставки налога. Предельный коэффициент для возраста в 15 лет, после этого данный параметр не растет.

На оформление нерастаможенных авто законопроектом 8487 дается 180 рабочих дней. При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Оба законопроекта о растаможке автомобилей на еврономерах в первом чтении Рада одобрила еще 13 июля 2018 года. При этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.

До вступления в силу принятых Радой 8 ноября законов, при растаможке автомобиля нужно заплатить такие сборы и налоги:

Ввозная таможенная пошлина . По закону "Таможенный тариф Украины" ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС 5-7,3%.

. По закону "Таможенный тариф Украины" ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС 5-7,3%. Акцизный сбор . Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

. Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста. НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Отметим, предложенная ранее поправка к законопроекту 8487 о налоге на старые автомобили в Украине не нашла поддержки в профильном комитете и сессионном зале. Согласно поправке, за автомобиль, которому больше пяти лет предлагалось ввести ежегодняй налог, причем его сумма, согласно предложенной формуле, росла бы из года в год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 "евроблях", на которые следует обратить внимание украинцам. Как оказалось, за умеренные 2 тысячи долларов вполне возможно приобрести приличное авто, которое еще долго послужит своему хозяину.