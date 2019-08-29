Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Отсрочка штрафов за "евробляхи": Зеленский внес проект в Раду

29 августа, 16:43

Документ отмечен президентом как "неотложный"

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 1030 об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Документ внесен в первый день работы Верховной Рады IX созыва. Проект закона определен как неотложный.

Текст законопроекта и пояснительная записка на данный момент отсутствуют на сайте парламента.

Реклама

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Как писали новости "Сегодня", льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В тренде
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
REUTERS/Gleb Garanich

В Офисе президента ранее заявили, что Зеленский внесет в парламент законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на первом заседании новой Рады.

В свою очередь в Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авто штрафы Верховная Рада Зеленский евробляхи

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Евробляхи" вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилямиАвто
Чего ждать от цен на бензин к осени: эксперты дали прогноз
Чего ждать от цен на бензин к осени: эксперты дали прогнозАвто
"Евробляхи" готовят к штрафам: в МВД высказались против новой отсрочки наказанийАвто
Штрафы за
Штрафы за "евробляхи" официально вступили в силуАвто
Штрафы за
Штрафы за "евробляхи": у Зеленского сделали заявлениеАвто
BMW показал самый черный автомобиль в мире: опубликованы фото и видео
BMW показал самый черный автомобиль в мире: опубликованы фото и видеоАвто

Новости партнеров

Loading...