Отсрочка штрафов за "евробляхи": Зеленский внес проект в Раду

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 1030 об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Документ внесен в первый день работы Верховной Рады IX созыва. Проект закона определен как неотложный.

Текст законопроекта и пояснительная записка на данный момент отсутствуют на сайте парламента.

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Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Как писали новости "Сегодня", льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В Офисе президента ранее заявили, что Зеленский внесет в парламент законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на первом заседании новой Рады.

В свою очередь в Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу.

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