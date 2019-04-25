Беларусь частично возобновила поставки нефтепродуктов в Украину: итоги дня

Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года, а рост реального ВВП Украины замедлился

Общество

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1393 украинских домохозяйств в январе-марте установили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 33 МВт, сообщили в Госэнергоэффективности. К началу апреля их общее количество в стране достигло 8850 семей, а общая установленная мощность – 190 МВт, что примерно на 20% больше, чем было на начало года. Мощность домашних СЭС составляет в среднем 21,5 кВт на семью.

Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь. В его рамках французская сторона предоставит Украине кредит в размере до 64 млн евро на реализацию проекта.

Около 20 км государственной границы обслуживает в настоящее время одно отделение Государственной пограничной службы, которая значительно уплотнила охрану. Если раньше на километр границы приходилось менее одного патрулирующего пограничника, то сейчас уже двое.

Около 217 тонн гуманитарной помощи Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донецкой области. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 13 грузовиков от МККК.

Экономика

Ослабил на 3 копейки до 26,62 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 апреля.

Снизил учетную ставку до 17,5% с 18% Национальный банк с 26 апреля. Заявлено, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% дает возможность Нацбанку начать цикл снижения учетной ставки. Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад – в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

Повысил с 20,6 до 21,2 млрд долларов Национальный банк прогноз международных резервов страны на конец текущего года, на конец следующего – с 21,4 до 21,9 млрд долларов, на конец 2021 года – с 21,4 до 21,8 млрд.

Замедлится до 2,5% рост реального ВВП Украины в 2019 году, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%, такой макропрогноз подтвердил Национальный банк.

Оставлена неизменной оценка Нацбанком инфляции: 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Повысил с 3,965 трлн грн до 3,97 трлн грн на текущий год НБУ прогноз номинального ВВП, а на 2020 – с 4,336 трлн грн до 4,342 трлн грн.

Импортировала 724,059 млн куб. м природного газа Украина в январе-феврале на общую сумму 203,212 млн долларов, в т.ч. в феврале – 535,76 млн куб. м на 146,42 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале составила 273,3 долларов за 1 тыс. куб. м против 301,6 долларов в январе.

Может сократиться на 23-29% производство сахара в Украине в новом сезоне – до 1,3-1,4 млн тонн, количество сахарных заводов – с 42 работавших в этом сезоне, до 34-35, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Составили 392,6 тыс. тонн запасы дизельного топлива в Украине по состоянию на 1 апреля, что на 2,8% больше запасов по состоянию на 1 марта, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Запасы моторного бензина на начало апреля были 161,5 тыс. тонн, что на 8,4% меньше запасов марта.

Сократилась на 0,4 п.п. доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости Киева в первом квартале и составила 7,2%, сообщили в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).

Сократила на 27% Украина в прошлом году экспорт меда – до 49,5 тыс. тонн и потеряла позиции в мировом рейтинге экспортеров данной продукции, сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка. Украина опустилась в мировом рейтинге экспортеров меда с третьего места в 2017 году (доля 10%) на пятое с долей в 7% в 2018 году. В целом объем мировой торговли медом в 2018 году сократился на 3% в натуральном выражении и на 7% в стоимостном, составив 689 тыс. тонн, или 2,23 млрд долларов.

Увеличился на 5,966 млрд грн или на 19,7% – до 36,333 млрд грн портфель ОВГЗ нерезидентов по состоянию на 25 апреля. В целом портфель ОВГЗ увеличился на 5,983 млрд грн (на 0,8%) – до 766,262 млрд грн.

Мир

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину, сообщили в концерне "Белнефтехим" Принято решение о поставке 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка.

Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций. "После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", – говорится в пресс-релизе.

Китай в марте сократил импорт нефти из России на 6,8% по сравнению с февралем – до 5,35 млн тонн. РФ занимала второе место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. На первом месте – Саудовская Аравия, увеличившая поставки на 23%, до 7,33 млн тонн, максимума с 2004 года. Третье место занял Ирак, повысивший поставки в марте на 3,2%, до 3,84 млн тонн.

Составил 702,135 млн долларов или 4,1 доллара в расчете на акцию чистый убыток компании Tesla в январе-марте, по сравнению с 709,551 млн долларов, или 4,19 доллара на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка компании повысилась до 4,542 млрд долларов против 3,409 млрд годом ранее. Компания утверждает, что может вернуться к прибыли в третьем квартале текущего года. Она завершила "в плюсе" третий и четвертый кварталы 2018 года.

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