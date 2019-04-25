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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:12

Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 24 апреля, пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм у Николаевки, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – около Авдеевки и Верхнеторецкого. Из крупнокалиберных пулеметов боевики ударили вблизи Новогнатовки и Водяного, а из стрелкового оружия – в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм у Новозвановки, а из минометов калибра 120 мм – у Троицкого. Минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие были применены в районе Попасной и Шумов, а автоматические станковые гранатометы – вблизи Луганского.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены", – рассказали в ООС.

Накануне мы сообщали, что 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский воин погиб и еще один был ранен.


Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС, потери боевиков

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