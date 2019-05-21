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Беларусь сняла ограничения на экспорт топлива в Украину

21 мая, 22:47

Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит

Фото: пресс-служба Белнефтехима
Фото: пресс-служба Белнефтехима.

Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России, сняты.

Об этом заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство – это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", – сказал Рыбаков.

По словам главы концерна, в настоящее время внутренний рынок страны полностью обеспечен качественным топливом.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", – добавил Рыбаков.

В апреле Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

Компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит европейским потребителям по "Дружбе", а 17 мая заявила о временной приостановке прокачки нефти. В компании отметили, что европейская сторона должна провести подготовительную работу по приему "грязного" топлива в свои резервуары. 

20 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны ЕС, но позже приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению "грязной" нефти. При этом от крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL поступило сообщение о технических проблемах на их стороне.

Отметим, что 14 мая состоялся очередной этап переговоров, в которых участвовали представители "Укртранснафты", российской "Транснефти", венгерской группы MOL и словацкой Transpetrol. В украинской компании заявили, что будут добиваться компенсации за нанесенный ущерб.

Министр энергетики РФ Александр Новак оценил ущерб от загрязнения нефти в 100 млн долларов.

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Тег нефть, экспорт, топливо, ограничения , Белнефтехим

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