Цены, субсидии, банкноты и вакансии: что изменилось в Украине за неделю

В Нацбанке рассказали, какие деньги подделывают чаще всего

Фото: Сергей Николаев, "Сегодня".

Цены, субсидии, банкноты и вакансии: что изменилось в Украине за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/506/1ed/5c95061ed4e35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/506/1ed/5c95061ed4e35.jpg 2019-03-23T09:52:00+02:00 Экономика В Нацбанке рассказали, какие деньги подделывают чаще всего

Какие специальности сейчас самые востребованные, а какие – наоборот? Купюрам какого достоинства отдают предпочтение фальшивомонетчики? За счет каких продуктов подешевел "борщевой набор"? Читайте главные экономические новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Субсидии "живыми" деньгами: стало известно, какую сумму получают украинцы

В Госстате подсчитали средний размер монетизированной помощи по оплате "коммуналки". Средний размер монетизированной субсидии в Украине составляет 1676 грн в месяц. Речь идет именно о выплатах, которые украинцы получают "живыми" деньгами.

Пенсионерам монетизированные субсидии переводят на карточки или выдают наличными вместе с пенсиями. Тем субсидиантам, которые не получают пенсию, нужно обратиться в ближайшие отделения Ощадбанка.

При этом, по данным Госстата, в феврале 2019 года средний размер назначенной субсидии уменьшился до 998,6 грн, на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года.

Монетизированные субсидии в Украине получают 3,5 млн домохозяйств. В государственном бюджете на выплату помощи по оплате услуг ЖКХ выделено 58 млрд гривен.

Напомним, что с мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств.

НБУ: в Украине по итогам 2018 года увеличилась доля мошеннических операций с платежными картами

В Украине по итогам 2018 года увеличилась доля мошеннических операций с платежными картами. Об этом 18 марта заявила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Ольга Василева в ходе "круглого стола" в Киеве.

"В 2018 году на 1 млн гривен операций по платежным картам 92 гривни приходится на незаконные операции, тогда как в 2017 году – 77 грн. Средний чек по незаконным операциям в 2018 году составил приблизительно 2,5 тыс. гривен, тогда как в 2017 году – 2,1 тыс. гривен", – сказала она.

По словам Василевой, самый большой процент мошеннических операций приходится на интернет, а также фишинг с использованием методов социальной инженерии.

Напомним, что фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму

В марте, после снижения цен на "борщевой набор", стоимость некоторых овощей опустилась до уровня, который был зафиксирован на момент закладки этой продукции на хранение. Аналитики "Инфо-Шувар" по итогам мониторинга оптовых цен сообщают: в Украине подешевел борщ.

Так, в марте среди всех овощей "борщевого набора" росли цены только на белокочанную капусту. С середины февраля по середину марта капуста выросла в цене в 1,5 раза и сегодня является самой дорогой позицией среди других овощных составляющих украинского борща.

Лидером по снижению цены в начале весны стал лук. Его средняя стоимость снизилась на 21% из-за роста предложения импорта из Средней Азии. Импорт также имел влияние и на рынок свеклы и моркови – за месяц эти позиции стали дешевле на 16% и 12% соответственно. Заметно снизились и цены на картофель – он подешевел на 20%.

"Сегодня стоимость корнеплодов фактически соответствует ценам середины ноября, когда эту продукцию закладывали в хранилища с целью заработать на сезонном росте цены. Стоимость картофеля в период хранения выростала на 50%, лук дорожал почти на 100%, а цены на капусту увеличивались на 130%", – отмечают аналитики.

При этом сейчас цены на некоторые корнеплоды оказались даже ниже, чем были год назад. В середине марта 2019 цены на свеклу и морковь были на 30% ниже цен в тот же период 2018 года. Зато картофель за год подорожал на 30%, а стоимость лука и капусты выросла в 3,5 раза.

Какие купюры в Украине подделывают чаще всего

В Украине по итогам 2018 года сократилось количество изъятых из обращения поддельных банкнот гривни – на один миллион настоящих банкнот приходилось около 2,5 шт. поддельных, а в 2017-м году – 3,6 шт. В пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) рассказали, какие купюры подделывают чаще всего.

В прошлом году по сравнению с 2017-м количество и сумма фальшивых банкнот национальной валюты уменьшилась на 30% и 41% соответственно.

"Ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты в Украине является контролируемой и не имеет угрожающего характера. Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира", – заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По итогам 2018 года уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами:

500 и 20 гривен – вдвое;

50 гривен – на 25%.

При этом возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами:

200 гривен – на 17%;

100 гривен – на 13%.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривни приходились на банкноты четырех номиналов:

500 гривен (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);

100 гривен (27% и 9%);

50 гривен (15% и 3%);

200 гривен (11% и 8%).

Другие изъятые из обращения фальшивые банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%.

"В основном (99%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены ​​полиграфическим способом. Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций", – говорится в сообщении регулятора.

Среди изъятых из обращения в 2018 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (17%);

российские рубли (4%);

швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%).

Рынок труда в Украине оживился: работодатели борются за трактористов, студентов и швей

Весна привела рынок труда в тонус – количество вакансий выросло на 20% по сравнению с январем, говорит Юлия Дрожжина, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua. В целом, работодатели борются за трактористов, студентов и швей.

Если подробнее, то прирост наблюдался в сферах продаж, маркетинга и рекламы, управления персоналом и рекрутмента. Работодатели активно приглашают на работу начинающих специалистов и студентов. За год вакансий заметно прибавилось в сферах "Информационные технологии", "Бухгалтерия, финансы предприятия", "Госслужба, НГО", "Медиа" и "Консалтинг". А сократилось — в рубриках "Ритейл", "Туризм, ресторанный бизнес", "Строительство и недвижимость".

"В феврале активно приглашали на работу новичков. Это может быть связано с недавним вручением дипломов выпускникам ряда вузов", — считает Юлия Дрожжина. Ажиотаж среди соискателей зафиксировали в профотраслях "Транспорт, логистика" и "Административный персонал": "Возможно, благодаря рекламным кампаниям сервисов по доставке", — предполагает эксперт.

Основной запрос на новых специалистов формируют работодатели из крупных городов Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областей и Киева.

По словам и. о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, одна из главных проблем на рынке труда — профессиональный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. На рынке очень не хватает сантехников, а система образования выпускает психологов и экономистов.

"Один из путей преодоления дисбаланса — профориентационная работа с молодежью", — говорит Ярошенко.

На сайте Госслужбы занятости сегодня более 75 000 вакансий. Из них 1700 для одних только швей (на зарплату в среднем 5000—8000 грн), 655 — для слесарей-сантехников (5000—10 000 грн), 900 для трактористов (4500—10 000 грн). И многие висят не первый месяц.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Цены, субсидии, банкноты и вакансии: что изменилось в Украине за неделю". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.