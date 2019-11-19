Цены в Украине замедлили рост: Всемирный банк обновил прогноз

В банке сообщили, что инфляция в текущем году существенно замедлилась

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Всемирный банк (ВБ) ожидает дальнейшее замедление потребительской инфляции в Украине – до 5,5% в 2020 году. Об этом заявила экономист представительства банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации, ранее раскрывшая обновленный прогноз по росту украинской экономики.

По ее словам, инфляция в Украине в 2019 году существенно замедлилась.

"Мы ожидаем ее дальнейшего снижения в 2020 году до уровня 5,5%", – сказала Головач.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее ВБ прогнозировал инфляцию в следующем году на уровне 6%.

По итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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В НБУ сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

По итогам октября 2019 года инфляция в Украине по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом измерении в сентябре этого года.

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