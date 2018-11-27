Что будет с пенсиями во время военного положения: в Минсоцполитики дали ответ
Правила выплат социальных пособий не изменяются, заверили в ведомстве
Ограничений по выплате социальных пособий и пенсий в связи с введением в Украине военного положения не ожидается. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.
"В связи с решением о введении военного положения сообщаем, что все государственные учреждения, отвечающие за внедрение социальной политики, будут работать согласно обычному графику работы", – отмечается в сообщении.
В ведомстве уверены, что выплаты не будут прерываться.
"Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет". – отмечают в ведомстве.
В Минэкономразвития ранее уже заявляли, что военное положение не повлияет на экономическую деятельность в Украине, так как пока не предусмотрено введение каких-либо ограничений.
Также сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение. А вот долгосрочные последствия в настоящее время прогнозировать невозможно.
Военное положение в Украине вводится в десяти областях, прилегающих к российской границе либо к Азовскому и Черноморскому регионам. Ранее был опубликован текст закона "О введении военного положения в Украине".
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