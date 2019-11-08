Что сделал парламент для стимулирования экономического роста: Маркарова рассказала

Кабинет министров предусмотрел в проекте бюджета-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн

/ Фото: Кабинет министров Украины

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Министр финансов Оксана Маркарова в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", рассказала о шагах, предпринятых парламентом для стимулирования экономического роста.

"Первое – это закон о концессии. Это значит, что пойдут инвестиции в порты, аэропорты, дороги. И это не только государственные средства мы будем тратить, а будут частные партнеры – украинские и международные – которые будут это развивать", – отметила она.

"Закон о приватизации. Наконец-то мы сократили этот список и у нас 3,5 тысячи предприятий, большинство из которых – коррупционные кормушки, будет уменьшено. И только стратегические предприятия останутся в руках государства", – заявила Маркарова.

Министр отметила, что половина из 75 принятых законов – это законы, направленные на стимулирование роста.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины готовится выставить на аукцион более 15 тыс. предприятий. Среди них – предприятия Государственного управления делами (ГУД, укр. – ДУС). К слову, из ГУД на приватизацию уже передали пять предприятий. Речь идет о тех объектах госуправления, которые не влияют на деятельность президента или правительства.

Напомним, Кабинет министров предусмотрел в проекте бюджета-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн – по шесть миллиардов от продажи объектов большой и малой приватизации. Об этом говорится в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, который передан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Как известно, также 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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