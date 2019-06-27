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Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27 июня, 08:47

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".

Правительство Украины вновь выходит на рынки заимствований, чтобы рассчитываться с существующими долгами. Только с начала 2019 году Украина заняла 182 млрд гривен, или 4100 на каждого украинца. При этом совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. Что означают эти цифры, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

Денежные обязательства государства каждый украинец ощущает буквально на себе, говорит старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Долги очень ощутимы. Если бы не выплаты долгов, у нас была бы ниже налоговая нагрузка, были бы либо выше доходы, либо ниже цены. При тех же налогах эти деньги могли бы пойти на строительство дорог, армию, медицину…", - отмечает Дубровский.

Однако, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуация с долгом в Украине все же улучшилась.

"Долговая нагрузка на украинца уменьшилась, – сказал он. – Ведь нужно считать не то, сколько привлекли [заимствований], а сальдо между тем, что отдали и тем, что привлекли. И выйдет, что долговая нагрузка на украинцев даже падает".

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Кроме того, продолжает Пендзин, важна не сумма долга, а его стоимость. В этом контексте он обратил внимание последний заем Министерства финансов – этот "кредит" оказался заметно дешевле, чем в прошлые годы.

"Позитивно, что мы привлекли 1 млрд евро под 6,75%. Хочу напомнить, что в прошлом году мы привлекали под 9,25 – 9,75%. Поэтому в действительности Минфину удалось выгодно привлечь. Более того – в этом году выходить на внешние рынки уже не будет, а будет покрывать за счет тех займов, которые уже сделаны", – отметил эксперт.

Эксперт также напомнил, что долг Японии – 250% ВВП, но привлечен он под 0,5% годовых, за счет сильной экономики.

В целом развитые страны считают, что брать в долг – это выгодно, если стоимость займа ниже темпов развития экономики страны, говорит Дубровский.

"Процент по займу должен быть в несколько раз ниже, чем темпы экономического роста. Если у нас темпы экономического роста 3%, а привлекаем мы под 7 – 10%, то это значит, что возникает "снежный ком", – рассказал экономист.

Стоимость займа Украины, как известно, высока из-за низкого кредитного рейтинга – "В-". Его президент Украины Владимир Зеленский назвал "унизительным для европейской страны"

Как сообщалось, в целом за ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд долларов. Это превышает нынешний объем международных резервов Национального банка. И если не будет новых внешних заимствований в достаточных объемах, резервы будут снижаться.

Впрочем, НБУ ожидает, что поступления валюты продолжатся, а потому к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. Чтобы этот прогноз воплотился в реальность, Украина должна оставаться в программе МВФ. Ранее мы писали, что Украина ведет переговоры о новой программе МВФ на три года. Действующая программа приостановлена до формирования нового правительства. Так, последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.


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Тег долг, долги, ВВП, Минфин, госдолг, МВФ, займы, кредитный рейтинг

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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