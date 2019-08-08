Данилишин назвал "плюсы" и "минусы" крепкой гривни

Глава Совета НБУ напомнил, что с начала года гривня подорожала на 9,1%

Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Укрепление гривни является положительным и одновременно отрицательным явлением для экономики Украины. Об этом сегодня, 8 августа, написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, снижение курса доллара ведет к удешевлению импортируемых товаров, что влияет на снижение инфляции.

"Учитывая, что снижение инфляции является приоритетной целью Нацбанка, можно утверждать, что укрепление гривни – это позитивный сигнал для экономики… Но есть и обратная сторона медали. Более дешевые в гривневом эквиваленте импортные товары – это снижение налоговых поступлений", – отметил он.

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Данилишин добавил, что снижение курса доллара ухудшает положение экспортеров, так как их доходы в нацвалюте снизились. Кроме того, как отметил глава Совета НБУ, серьезное усиление гривни существенно затрудняет выполнение доходной части госбюджета.

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"В июне госбюджет недосчитался 17,8% от запланированных поступлений, а суммарно за январь-июль план по доходам выполнен лишь на 96,4%", – подчеркнул он.

Данилишин напомнил, что с начала 2019 года гривня укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира. 1 августа официальный курс доллара достиг рекордно низкого за три года значения – 25,02 грн.

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Одна из главных причин, почему подорожала гривня, – резкое увеличение объема купленных нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), отметил он.

"Действительно, с начала года портфель ОВГЗ вырос в 13 раз, а общий объем инвестиций нерезидентов в ОВГЗ по состоянию на конец июля достиг 3,6 млрд долларов. Причем особенно высокими темпами нерезиденты стали покупать ОВГЗ с лета", – добавил Данилишин.

Он также сообщил, что НБУ не заслужил обвинений, которые озвучила министр финансов Оксана Маркарова относительно гривни. По ее словам, Нацбанк прилагает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления нацвалюты.

В ответ Данилишин отметил, что с 22 июля по 2 августа, когда курс гривни был на самом высоком уровне, НБУ купил 771,4 млн долларов.

"По данной проблеме Нацбанк точно не заслужил обвинений. Тем более, что за июль Нацбанк нарастил международные резервы почти на 6% (на 12,7 млрд долларов), доведя их до 21,8 млрд долларов", – заключил он.

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